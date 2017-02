GRAMMY AWARDS 2017: Borong 5 Piala, Adele Berterima Kasih pada Beyonce

LOS ANGELES- Adele kembali meraih piala Grammy Awards 2017. Di akhir perhelatan, Adele sukses menyabet dua gelar penghargaan sekaligus.

Melalui lagu Hello, Adele memenangi kategori Record of the Year. Di kategori ini, Adele bersaing ketat dengan Beyonce, Justin Bieber, Lukas Graham, Rihanna ft Drake dan Twenty One Pilots.

“You cut him off last time,” teriak Adele saat memberikan mikrofon ke produsernya Greg Kurstin.

Adele kemudian kembali berbicara soal kemenangannya pada publik yang hadir. Dalam pidatonya, Adel mengaku tidak cinta dengan ayahnya, tapi dia justru ingin Beyonce menjadi ibunya.

Tak berselang lama dari dia turun panggung usai menerima penghargaan Record of The Year, nama Adele pun dipanggil lagi. Kali ini, Adele kembali ke panggung untuk menerima piala Album of The Year, karena album 25 berhasil menang.

Penghargaan kali ini menjadi pelengkap piala Adele di Grammy Awards 2017. Total, Adele sukses memboyong lima piala, sama dengan yang diraih David Bowie di Grammy Awards kali ini.

“Seperti yang kalian lihat, butuh pasukan untuk membuatku kuat dan bersemangat lagi,” tutup Adele.