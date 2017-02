GRAMMY AWARDS 2017: Netizen Tak Rela Beyonce Dikalahkan Adele

LOS ANGELES – Beyonce dan Adele harus berhadapan di banyak kategori dalam acara penghargaan Grammy Awards 2017, tayang Minggu 12 Februari 2017 waktu setempat. Namun, rupanya hasil penghargaan membuat netizen tak rela sang Queen Be harus kalah.

Seperti baru saja diumumkan, Adele berhasil menyabet banyak gelar, mengalahkan Beyonce di semua kategori yang menominasikan keduanya, termasuk penghargaan-penghargaan paling bergengsi yaitu Album of the Year dan Record of the Year. Netizen yang menyaksikan kemenangan Adele tersebut pun segera mengungkapkan keberatan di Twitter.

"Wow. This is so unexpected. I'm so unprepared." - Beyoncé, with her speech written on gold paper matching her outfit and award #GRAMMYs pic.twitter.com/erMP1KEUq5 — Alex Goldschmidt (@alexandergold) February 13, 2017

“The Grammy's annoy me! That's not fair that Adele won all three awards! I love her to death but Beyoncé deserved album of the year #Grammys,” tulis pemilik akun @365_down.

“No one would have predicted Adele's sweep over Beyoncé #grammys #whatjusthappened,” tulis @Sara_Kring.

"All artists here adore you. You are our light." - @Adele to Beyoncé as she accepts AOTY #GRAMMYs — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) February 13, 2017

Tulisan-tulisan tersebut juga digemakan banyak netizen melalui berbagai cuitan bernada serupa. Sementara itu, seorang artis yang digadang mendapat banyak penghargaan, Rihanna, rupanya juga tidak memenangkan satupun penghargaan.

Namun, Adele pun mengungkapkan hal tersebut. Mengucap Beyonce adalah idolanya, Beyonce yang menonton dari bawah panggung pun menangis. Momen ini tidak luput dari para netizen yang menyaksikannya dan mengungkapkan ikut terbawa perasaan. Tidak lama, pernyataan Adele tersebut disambut setuju oleh para netizen.

“I am @Adele when it comes to fangirling over @Beyonce 😍 #GRAMMYs,” tulis @steph_fraley.

“ADELE MAKING BEYONCE CRY MADE ME CRY #GRAMMYs,” tulis akun @femalepalns.