GRAMMY AWARDS 2017: Berkat Aturan Baru, Chance The Rapper Akhirnya Raih Piala

LOS ANGELES – Aturan untuk nominasi penghargaan Grammy Awards 2017 sedikit berubah di tahun 2016 silam. Namun, rupanya aturan tersebut berpengaruh terhadap kemenangan yang baru saja diperoleh Chance the Rapper.

Artis berusia 23 tahun ini berhasil memanfaatkan peraturan baru yang ikut menghitung lagu yang hanya disiarkan secara online atau streaming-only releases. Hasilnya, Chance memenangkan Best Rap Performance untuk penghargaan Grammy pada 2017 atas lagunya yang berjudul No Problem dan Best Rap Album untuk albumnya yang berjudul Coloring Book.

.@ChancetheRapper is the first artist to win a GRAMMY since last year’s rule change allowed for streaming-only releases. #GRAMMYs — Recording Academy (@RecordingAcad) February 13, 2017

Pernyataan ini diungkapkan oleh akun Twitter Grammy Awards, Senin (13/02/2017). “@ChancetheRapper is the first artist to win a GRAMMY since last year’s rule change allowed for streaming-only releases. #GRAMMYs,” tulis akun resmi Grammys.

Sementara itu, Chance juga berhasil menyabet sebuah penghargaan lain yaitu Best New Artist, mengalahkan Kelsea Ballerini, The Chainsmokers, Maren Morris, dan Anderson Paak.