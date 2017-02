GRAMMY AWARDS 2017: Tribute Pentatonix Nyanyikan Lagu ABC Karya Jackson 5

LOS ANGELES – Lagu tribute memang sering menjadi sorotan dalam panggung Grammy Awards, tidak terkecuali di seri ke-59 acara penghargaan musik bergengsi tersebut. Selain Prince dan George Michael, The Jackson 5 pun menjadi salah satu artis yang dibuatkan penghargaannya dalam bentuk cover lagu.

Tribute untuk Michael Jackson cs dinyanyikan oleh grup acapella yang tengah naik daun, yaitu Pentatonix. Grup vokal tersebut menyanyikan lagu karya dari Jakkson 5 yang berjudul ABC. Meski begitu, cover lagu tersebut berlangsung cukup pendek.

Sementara itu, Pentatonix baru saja memenangkan penghargaan untuk kategori Best Country Duo/Group Performance untuk lagunya yang berjudul Jolene, dengan Dolly Parton sebagai featuring. Kemenangan tersebut merupakan kemenangan ketiga Pentatonix dalam Grammy Awards.

Penampilan Pentatonix tersebut dilanjutkan oleh Chance the Rapper yang baru saja memenangkan penghargaan Best New Artist dan Best Rap Performance atas lagunya yang berjudul No Problem.