GRAMMY AWARDS 2017: Lagu Hello Menang Song of The Year, Adele: Ini Lirik Favoritku

LOS ANGELES- Adele sukses meraih piala untuk ketiga kalinya di Grammy Awards 2017. Piala ketiga Adele didapat melalui lagu Hello yang berhasil memenangkan kategori Song of The Year.

Di kategori ini, Adele bersaing ketat dengan Beyonce (Formation), Mike Posner (I Took A Pill In Ibiza), Justin Bieber (Love Your Self), serta Lukas Graham (7 Years). Namun rupanya, keberuntungan masih berpihak pada Adele.

Celine Dion yang didapuk membacakan nominasi, akhirnya mengumumkan siapa yang menjadi pemenang kategori ini.

“Dan pemenangnya adalah…Adele,” kata Celine Dion.

Begitu namanya dipanggil, Adele pun langsung naik ke atas panggung. Namun sebelumnya, Adele sempat mendapat ucapan selamat dan ciuman dari kekasihnya, Simon Konecki.

“Sudah menjadi ciri khasku untuk berbicara tentang diri sendiri. Maaf. Tapi ini menjadi lirik favorit yang pernah aku tulis,” ujar Adele saat berbicara di panggung usai menerima piala.

Hingga saat ini, Adele sudah meraih gelar untuk tiga kategori. Diantaranya, Best Pop Solo Performance melalui lagu Hello, Best Pop Vocal Album lewat 25, serta Song of the Year yang juga lewat lagu Hello.

Saat ini, perhelatan Grammy Awards 2017 masih berlangsung di Straples Center, Los Angeles. Acara yang akan dipandu James Corden ini akan mengumumkan sejumlah pemenang lewat beberapa kategori yang telah ditunggu, diantaranya Best Artist, Album of the Year dan Record of the Year.