GRAMMY AWARDS 2017: Medley, Demi Lovato dan Tori Kelly Tampil ala Disko

LOS ANGELES – Sebuah sajian menarik muncul dari penampilan Demi Lovato dan Tori Kelly yang menghibur lewat alunan musik disko.

Secara medley, Demi lovato tampil pertama membawakan sebuah lagu dari The Bee Gees yang berjudul Stayin Alive. Dengan suara tinggi dan kostum yang gemerlap, Demi suguhkan penampilan prima.

.@ddlovato is giving us disco fever with this rendition of the Bee Gees’ “Stayin’ Alive.” #GRAMMYs pic.twitter.com/m3ZtqpCpT9