GRAMMY AWARDS 2017: Hanya Masuk Nominasi, Joey Alexander: Saya Bahagia untuk Indonesia

JAKARTA –Joey Alexander mengaku bangga bisa masuk nominasi Grammy Awards tahun ini. Pianis asal Bali itupun mengungkapkannya melalui wawancara dengan Voice of America, yang ditayangkan di Dahsyat pagi ini.

“Saya sangat senang dan bangga dinominasikan kembali dalam Grammy Awards. Saya tidak memikirkan kemenangan. Bahagia untuk Indonesia," ujar Joey Alexander.

Di ajang Grammy Awards 2017, Joey masuk nominasi Best Improvised Jazz Solo melalui lagu berjudul Countdown. Namun sayangnya, Joey gagal membawa pulang piala, karenakalah dari John Scofield, lewat lagu I'm So Lonesome I Could Cry.

Joey Alexander sendiri sudah dua tahun berturut-turut masuk dalam nominasi Grammy Awards 2017. Tahun lalu, Joey masuk untuk kategori Best improvised jazz solo dan Best Jazz Instrumental Album. Namun, Joey gagal membawa pulang piala Grammy.

Sementara itu, perhelatan Grammy Awards 2017 masih berlangsung di Straples Center, Los Angeles. Acara yang akan dipandu James Corden ini akan mengumumkan sejumlah pemenang lewat beberapa kategori yang telah ditunggu, diantaranya Best Artist, Album of the Year dan Song of the Year serta Record of the Year.