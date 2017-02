RIP AL JARREAU: 7 Kali Menang Grammy, Al Jarreau Raih Piala Pertama Lewat Album Look to the Rainbow

LOS ANGELES - Kabar duka menyelimuti industri musik Amerika pada Minggu, 12 Febuari 2017. Musisi Jazz kenamaan Al Jarreau telah meninggal dunia di usia 76, pada dini hari tadi waktu setempat di rumah sakit kawasan Los Angeles.

Pemilik nama lengkap Alwin Lopez Jarreau tersebut pergi meninggalkan kita semua dengan sederet prestasi yang telah di raih semasa hidupnya. Satu karya dan prestasi yang paling dikenang adalah album 'Look to the Rainbow'.

Album yang dirilis pada tahun 1977 tersebut menjadi kemenangan perdananya di Grammy Awards 1978 untuk kategori Best Vocal Jazz Performance. Karya yang terdiri 12 lagu tersebut menjadi kemenangan perdananya baik di industri musik dan Grammy.

Look to the Rainbow yang menjadi single dalam album tersebut turut dikenang sepeninggal kesuksesannya. Lagu yang ringan dengan kekuatan vokal khas Jarreau diiringi oleh lantunan piano dan drum lembut membuat lagunya sempurna.

Selain meraih kemenangan di Grammy Awards masa itu. Look to the Rainbow juga meraih prestasi di tangga lagu masuk dalam Top 5 'Billboards Jazz Album'.

Al Jarreau dikabarkan tutup usia pada 76 tahun puku 09.00 pagi waktu Los Angeles. Tak sendiri, ia dikelilingi oleh Susan istrinya dan Ryan putranya, serta beberapa kerabat di penghujung ajalnya.