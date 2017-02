GRAMMY AWARDS 2017: Menang Lagi, Beyonce Pakai Kerudung saat Terima Piala Kedua

LOS ANGELES- Beyonce kembali memenangkan piala Grammy Awards. Kali ini, album Lemonade milik Beyonce menang untuk kategori Best Urban Contemporary Album.

Saat naik ke panggung untuk menerima piala keduanya, ada yang menarik dari penampilan Beyonce. Jika saat tampil sebagai bintang tamu, Beyonce telihat mengenakan busana bak dewi dengan hiasan kepala megah seperti mahkota, lain halnya ketika menerima piala. Meski berbusana sama, pelantun Single Ladies itu mengganti hiasan kepalanya dengan penutup warna emas mirip kerudung.

“Terimakasih untuk penghargaan Grammy ini. Terimakasih untuk semua orang yang sudah bekerja keras untuk ini. Aku juga berterimakasih pada keluarga, suamiku yang luar biasa, anakku yang cantik, fansku yang mendukungku,” ujar Beyonce dalam pidatonya.

Seperti diketahui, Beyonce sendiri berhasil masuk sembilan nominasi di Grammy 2017. Di pre-telecast, panitia Grammy juga telah mengumumkan kemenangan pertama Beyonce melalui lagu Formation, yang menyabet penghargaan Best Music Video.

Sementara itu, , perhelatan Grammy Awards 2017 masih berlangsung di Straples Center, Los Angeles. Acara yang akan dipandu James Corden ini akan mengumumkan sejumlah pemenang lewat beberapa kategori yang telah ditunggu, diantaranya Best Artist, Album of the Year dan Song of the Year serta Record of the Year.