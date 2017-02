GRAMMY AWARDS 2017: Maren Morris Boyong Piala Best Solo Country Performance

LOS ANGELES – Penyanyi muda beraliran musik country Maren Morris berhasil meraih penghargaan Best Solo Country Performance di ajang Grammy Awards 2017.

Maren sukses meraih Grammy tahun ini lewat singlenya yang berjudul My Church dan mengalahkan para nominator lainnya.

“Thank you for giving me the most incredible year of my life,” kata Maren dalam sambutan kemenangannya di atas panggung.

Selain mengumumkan para pemenang di tiap kategori, panggung Grammy Awards 2017 turut dimeriahkan oleh para penampil mulai dari Lady Gaga yang akan berkolaborasi dengan Metallica, Katy Perry, Dat Punk, dan lainnya. Acara bergengsi di insutri musik ini berlangsung di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat.