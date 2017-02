GRAMMY AWARDS 2017: Serba Emas, Beyonce Tampil bak Dewi

Beyonce (Foto: The Guardian)

LOS ANGELES – Meski tengah hamil, Beyonce tetap mampu memukau panggung Grammy Awards 2017. Buktinya, penampilan Beyonce sangat prima ketika menghadiri panggung acara penghargaan tersebut.

Di acara penghargaan tersebut, Beyonce tampil sebagai salah satu pengisi acara. Ibu satu anak itu terlihat megah bak dewi dengan kostum serba emas. Untuk melengkapi penampilannya, Beyonce juga mengenakan hiasan kepala emas, yang terlihat mewah.

Beyonce juga menampilkan perut buncitnya yang tengah mengandung anak kembar tersebut. Kontan, penampilan artis yang juga akrab disapa Bey tersebut mengundang tepuk tangan dari seluruh penonton serta netizen yang meramaikannya melalui Twitter.

Di acara Grammy kali ini, Beyonce membawakan dua lagunya dari album terbarunya Lemonade, yaitu Love Drought dan Sandcastles.

Beyonce diketahui telah memenangkan penghargaan Video Klip Terbaik untuk lagu terbarunya yang berjudul Formation. Sedangkan itu, Beyonce juga diketahui sebagai nomine dari salah satu penghargaan paling bergengsi, yaitu Record of the Year. Beyonce harus menghadapi Adele, Lukas Graham, Rihanna ft. Drake, dan Twenty One Pilots untuk gelar tersebut.