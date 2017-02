GRAMMY AWARDS 2017: Usai Jatuh, James Corden Usir Penari Latar dari Panggung

LOS ANGELES- James Corden untuk pertama kalinya menjadi host Grammy Awards. Saat membuka acara, James pun terjatuh.

Awalnya, James Corden sendiri masuk melalui lift ke ujung tangga panggung. Rupanya, saat akan menuruni tangga, James terpeleset dan terjatuh. Bahkan, sepatu James lepas sebelah, dan mikrofonnya hilang.

Tepat saat James akan berdiri, para penari latar pun masuk untuk menutupi James. Setelah bisa menguasa emosi dan berdiri tegak, James malah mengusir penari dari panggung.

“Kenapa masih berdiri disini, ayo pergi, pergi,” ujar James seraya mengusir para penari.

James pun melanjutkan aksinya dengan monolog yang dibawakan sambil ngerap.

Sementara itu, , perhelatan Grammy Awards 2017 masih berlangsung di Straples Center, Los Angeles. Acara yang akan dipandu James Corden ini akan mengumumkan sejumlah pemenang lewat beberapa kategori yang telah ditunggu, diantaranya Best Artist, Album of the Year dan Song of the Year serta Record of the Year.