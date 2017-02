GRAMMY AWARDS 2017: Dapat Piala, Twenty One Pilot Buka Celana di Panggung

LOS ANGELES – Entah apa yang ada di pikiran para personel Twenty One Pilot, pasalnya setelah berhasil mendapatkan Best Pop Duo/Group Performance, keduanya malah melepas celana panjangnya di atas panggung.

Twenty One Pilot berhasil meraih penghargaan lewat single Stressed Out menyingkirkan para nominator lainnya. Duo group ini juga dinominasikan untuk Best Record of the Year (Stressed Out), Best Rock Performance, Best Rock Song, dan Best Song Written for Visual Media (Heathens).

Single Stressed Out adalah salah satu sukses terbesar mereka dan benar-benar breakout hits, sehingga tidak mengherankan bahwa ini adalah lagu yang dapat memenangkan Grammy tahun ini.

Selain mengumumkan para pemenang di tiap kategori, panggung Grammy Awards 2017 turut dimeriahkan oleh para penampil mulai dari Lady Gaga yang akan berkolaborasi dengan Metallica, Katy Perry, Dat Punk, dan lainnya. Acara bergengsi di insutri musik ini berlangsung di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat.