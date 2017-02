GRAMMY AWARDS 2017: Justin Timberlake Menang Lewat Trolls, David Bowie Raih 3 Piala

LOS ANGELES- Justin Timberlake juga menjadi salah satu pemenang Grammy Awards 2017. Dalam pengumuman awal, Justin Timberlake menang melalui lagu Can’t Stop the Feeling.

Lagu yang juga masuk dalam nominasi Oscar tersebut dinobatkan sebagai Best Song Written for Visual Media. Lagu Can’s Stop the Feeling sendiri merupakan soundtrack film Trolls. Kemenangan tersebut rupanya menjadi yang ke-10 kalinya bagi Justin di Grammy Awards.

Selain Justin Timberlake, sejumlah pernghargaan lain juga sudah diumumkan. Diantaranya adalah vokalis Lady Antebellums, Hillary Scott. Melalui lagu Love Remains, Hillary Scott & The Scott Family sukses meraih piala Grammy untuk kategori Best Contemporary Christian Music Album.

“Kami menangis sejak proyek ini dimulai,” ujar sang ayah, Lang Scott saat di panggung.

Sementara itu, album terakhir David Bowie yang dirilis beberapa hari sebelum meninggal karena kanker tahun lalu juga berhasil mendapatkan Grammy. Di penghargaan kali ini, David Bowie sukses memboyong tiga piala Grammy yakni best alternative music album, rock performance serta engineered album, non-classical.

Saat ini, perhelatan Grammy Awards 2017 masih berlangsung di Straples Center, Los Angeles. Acara yang akan dipandu James Corden ini akan mengumumkan sejumlah pemenang lewat beberapa kategori yang telah ditunggu, diantaranya Best Artist, Album of the Year dan Song of the Year serta Record of the Year.