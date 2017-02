GRAMMY AWARDS 2017: Lewat Dystopia, Megadeth Raih Best Metal Performance

LOS ANGELES – Band heavy metal asal Los Angeles Megadeth berhasil raih penghargaan Best Metal Performance lewat album terbarunya yang berjudul Dystopia.

Dalam kata sambutannya, sang leader Dave Mustaine menyebut bahwa album terbarunya akhirnya mampu memboyong piala bergengsi di industri musik Amerika Serikat. “Jika bukan karena Dystopia, maka kami tidak akan menang.”

Megadeth berhasil menyingkarkan para nominator lainnya mulai dari Perphery lewat single The Price is Wrong, Gojira di lagu Silvera, Baroness lewat Shock Me, dan Korn di lagu Rotting in Vain.

Panggung Grammy Awards 2017 turut dimeriahkan oleh para penampil mulai dari Lady Gaga yang akan berkolaborasi dengan Metallica, Katy Perry, Dat Punk, dan lainnya. Acara bergengsi di industri musik ini berlangsung di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat.