GRAMMY AWARDS 2017: The Chainsmokers Sukses Raih Grammy Pertama Lewat Dont Let Me Down

LOS ANGELES- The Chainsmokers berhasil memenangkan salah satu piala Grammy. Duo DJ asal Amerika ini sukses menyabet penghargaan Best Dance Recording.

Melalui lagu Down Let me Down, The Chainsmokers akhirnya bisa membawa pulang piala Grammy untuk pertama kalinya. Lagu yang dinyanyikan oleh Daya tersebut memang sangat popular di Spotify tahun lalu. Tak heran jika di Grammy kali ini, The Chainsmokers digadang-gadang untuk memenangkan penghargaan musik paling bergengsi di dunia.

Di nominasi Best Dance Recording sendiri, The Chainsmokers bersaing ketat dengan Bob Moses melalui Tearing Me Up, Flume feat Kai dengan Never Be Like You, Riton feat Kah-Lo lewat lagu Rinse & Repeat, serta Sofi Tukker dengan Drinkee.

Sementara itu, perhelatan Grammy Awards 2017 masih berlangsung di Straples Center, Los Angeles. Acara yang akan dipandu James Corden ini akan mengumumkan sejumlah pemenang lewat beberapa kategori yang telah ditunggu, diantaranya Best Artist, Album of the Year dan Song of the Year serta Record of the Year.