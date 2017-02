GRAMMY AWARDS 2017: Wow, Adele Sudah Raih Dua Piala

LOS ANGELES – Sesuai prediksi para pengamat musik, Adele akhirnya menang di kategori Best Pop Vocal untuk Album ‘25’.

Untuk album '25', Adele memegang nominasi untuk Album of the Year dan Best Pop Vocal Album. Sedangkan untuk lagu Hello masuk nominasi kategori Record of the Year, Song of the Year dan Best Pop Solo Performance.

Adele juga akan bersaing ketat dengan Beyonce di beberapa kategori, Jika ia hanya memegang lima kategori, istri Jay Z itu justru menguasai sembilan kategori nominasi. Diantaranya yaitu album Lemonade yang masuk dalam Album of the Year, Best Urban Contemporary Album dan Best Music Film.

Panggung Grammy Awards 2017 turut dimeriahkan oleh para penampil mulai dari Lady Gaga yang akan berkolaborasi dengan Metallica, Katy Perry, Dat Punk, dan lainnya. Acara bergengsi di insutri musik ini berlangsung di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat.