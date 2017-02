GRAMMY AWARDS 2017: Beyonce Sukses Bawa Pulang Piala Best Music Video

JAKARTA- Beyonce membuka Grammy awards dengan keberhasilanya membawa pulang piala Best Music Video. Dengan kemenangan tersebut, ini menjadi piala Grammy ke-21 bagi Beyonce.

Kemenangan Beyonce kali ini didapat melalui video klip Formation. Namun sayangnya, Beyonce tidak nantinya tidak bisa membawa pulang semua kategori yang dinominasikan.

Best Music Video sendiri merupakan kemenangan pertama yang diraih oleh Beyonc. Sementara di Grammy kali in, Beyonce menjadi artis yang paling banyak meraih nominasi.

Dikutip dari Fox8, Beyonce gagal meraih best music film awards untuk album Lemonade. Pasalnya, penghargaan tersebut dimenangkan oleh Ron Howards melalui The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years

Sementara itu, Grammy Awards sendiri masih berlangsung. Sejumlah pemenang nominasi akan diumumkan, diantaranya Best Artist, Album of the Year dan Song of the Year serta Record of the Year.