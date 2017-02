FOTO: Wow, Sophia Latjuba Unggah Foto Seksi Berbikini

SOLO – Siapa yang meragukan kecantikan yang dimiliki oleh Sophia Latjuba? Meski tidak lagi muda, namun kekasih Ariel tersebut masih memiliki bentuk tubuh yang aduhai.

Baru-baru ini, Sophia Latjuba mengunggah fotonya saat bersantai di tepi pantai mengenakan bikini warna merah dan celana putih panjang.

“You are the Universe, expressing itself as a human for a little while. -E. Tolle,” tulisnya, dilansir Solopos.

Posting–an Sophia Lajuba dibanjiri komentar dari pengguna Internet (netizen). Tentu saja, mereka kagum dengan tubuh Sophia yang seksi di usianya yang tak lagi muda.

“Tantee sofiiieee body ny Mantaap bageeet…waaoooo penggeen body kyk gituuu,” tulis akun christyn_mikhael.

“Seksi bgt mb, saya suka hihi,” timpal akun elmomord.

Selama ini Sophia Latjuba memang dikenal sangat menjaga tubuh dan kesehatannya. Ia rutin memperagakan gerakan yoga. Ia juga menjaga asupan makanan yang ia konsumsi. Tak heran, berat badannya tetap terjaga kendati sudah memiliki dua anak.