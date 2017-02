Matt Reeves Planet of the Apes Gantikan Ben Affleck Jadi Sutradara Batman

LOS ANGELES - Batman akhirnya mendapatkan pengganti Ben Affleck sebagai sutradara mereka. Adalah Matt Reeves sang sutradara Dawn of the Planet of the Apes yang dipercaya untuk mengarahkan film sang manusia kelelawar.

Tim produksi bekerja cepat mencari pengganti Affleck. Setelah menyortir sejumlah sutradara, pilihan akhirnya dijatuhkan pada Reeves. Jumat lalu, kedua belah pihak kabarnya telah bertemu membicarakan kerja sama ini.

Dilansir Hollywood Reporter, Reeves bukan satu-satunya sutradara yang diincar oleh tim produksi. Selain Reeves, ada Ridley Scott dan sutradara Don't Breathe Fede Alvarez yang sempat dilirik untuk menggantikan posisi Affleck.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Affleck memilih turun dari kursi sutradara setelah merasa tak mampu memerankan tokoh Batman dan sutradara sekaligus. Selain membantu menulis skenario, Affleck kini hanya fokus memainkan karakter Bruce Wayne.

"Memainkan peran ini membutuhkan fokus, hasrat, dan penampilkan terbaik yang bisa kuberikan. Sudah jelas aku tak bisa memainkan kedua peran (sebagai Batman dan sutradara) di level yang mereka inginkan," alasan Affleck kala itu.