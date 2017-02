Musisi Top Dunia Bakal 'Panaskan' Panggung Oscars 2017

LOS ANGELES – Mendekati tanggal pelaksanaannya, nama-nama penyanyi yang akan tampil di panggung Oscars 2017 pun sudah resmi diumumkan. Justin Timberlake, Lin-Manuel Miranda, Sting, dan John Legend dipastikan akan meramaikan acara yang akan dihelat di Dolby Theatre, Los Angeles, pada tanggal 26 Februari 2017

Dilansir NME, Timberlake akan membawakan lagu dari film Trolls yang berjudul Can’t Stop The Feeling. Sementara itu Miranda akan memamerkan suara emasnya melalui soundtrack dari film Moana, How Far I’ll Go. Begitu halnya dengan Sting yang akan membawakan lagu The Empty Chair dan Legend yang membawakan lagu andalan dari film La La Land, City of Stars.

“Kami sangat senang menghadirkan artis papan atas ke panggung Oscars. Para penyanyi ini tidak hanya akan merayakan lagu-lagu mereka masuk dalam kategori Best Original Songs, namun juga mereka adalah bagian musik yang tak terpisahkan dari film-filmnya,” kata produser penyelenggara Michael De Luca dan Jennifer Todd.

La La Land menjadi film yang paling mendominasi dalam Oscars tahun ini dengan menempatkan 14 nomine di berbagai kategori. Empat diantaranya merupakan kategori utama, yakni Best Picture, Best Director untuk Damian Chazelle, Best Actress untuk Emma Stone, dan Best Actor untuk Ryan Gosling.