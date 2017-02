Spesial, John Legend Bakal Nyanyikan OST La La Land di Oscars 2017

LOS ANGELES - Ajang Piala Oscars 2017 kembali mengumumkan daftar pengisi acara yang akan digelar pada 26 Februari 2017 di Dolby Theatre, California, Amerika Serikat. Nama John Legend terpilih untuk menemani Justin Timberlake, Lin-Manuel Miranda dan Sting untuk tampil dalam acara tersebut.

"Kami senang untuk menyambut artis-artis kelas dunia ini untuk Oscars. Para penampil ini tidak hanya ikut merayakan kelima lagu nominasi tapu juga bagian yang tak terpisahkan dalam film," ujar produser Michael De Luca dan Jennifer Todd, dilansir Aceshowbiz.

Legend akan tampil membawakan lagu dari film La La Land berjudul Audition (The Fools Who Dream) dan City of Stars yang dinyanyikan oleh Emma Stone dan Ryan Gosling. Sementara Timberlake akan menyanyikan lagunya sendiri yang juga menjadi soundtrack film Trolls yang ia bintangi berjudul Can't Stop The Feeling.

Sementara itu, Lin-Manuel Miranda akan bergabung dengan penyanyi asli How Far I'll Go yaitu Auli'i Cravalho dari film Moana. Musisi Sting akan membawakan lagu The Empty Chair dari film dokumenter Jim: The James Foley Story.