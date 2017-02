Sisi Unik Grammy Awards

LOS ANGELES - Meski telah digelar hingga 59 kali, Grammy Awards tetap mempunyai sisi unik yang tidak banyak diketahui awam.

www.bbc.com mencoba mengupas hal-hal tersebut agar penonton ajang musik dunia mengerti rumitnya persiapan di balik acara yang terkesan glamour tersebut. Link http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-38917966

Asal Mula Nama Grammy

Pada tahun pertama penyelenggaraannya, nama Grammy tak dikenal. Lantaran nama penghargaannya saat itu Gramophone Awards dan the Recording Academy sebagai penyelenggara serta pemilik paten acara. Nama Grammy kemudian dipilih dari kontes nama yang dimenangkan oleh Jay Danna.

Album of the Year vs Record of the Year

Dua kategori ini masih sedikit penonton bingung karena mirip. Panitia Grammy pun menegaskan bahwa keduanya berbeda dari sisi penerima penghargaan. Album of the year diperuntukkan bagi para musisi semata atas capaian karyanya.

Sementara record of the year lebih umum dan dipersembahkan bagi kontributor karya musik, mulau dari musisi, produser, artis, tim katering, hingga Simon Cowell pun dapat menerimanya karena berdedikasi dalam sebuah proses rekaman musik.

Pengaturan Kursi Nominator

Pengaturan tempat duduk bagi para nominator menjadi hal terpenting bagi fotografer dan videografer. Tak ayal, panitia Grammy khusus merilis daftarnya dua hari sebelum hari H. Walhasil, posisi kursi terbaik ditempati Beyonce dan Jay Z tepat di median panggung. Sang adik, Solange Knowles yang juga masuk nominasi best R&B berada tepat di kursi belakangnya.

Adele duduk tepat di sebelah Bruno Mars, Lady Gaga mendapat kursi samping jalan masuk, sementara J-Lo akan nyaman berbincang dengan Barry Gibb yang akan duduk tepat di sebelahnya.

Penerima Grammy Fenomenal

Chance The Rapper bakal mencatatkan sejarah jika albumnya Coloring Book memenangi Grammy. Selain mengantongi tujuh nominasi, Chance baru memang pertama kali merilis album bertema gospel dan langsung mendapatkam kehormatan di ajang bergengsi.

Sejarah musik mencatat, musisi kawakan David Bowie pernah dinominasikan lima kali di Grammy. Ia berharap menang di kategori album rock terbaik, kenyataannya ia hanya menang satu kategori album terbaik.

Kisah lainnya datang dari Rihanna yang berada di posisi kedua nomintor perempuan setelah Beyonce. Ia sadar akan digadang-gadang Beyonce dan diprediksi hanya memenangi kategori best urban contemporary album.

Biduanita Sinead O'Connor pun tercatat pernah menolak raihan Grammy, begitu pula Milli Vanilli.