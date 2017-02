Prediksi Grammy: Adele dan Beyonce Bersaing Ketat

LOS ANGELES - Jutaan mata penonton menanti pengumuman 83 kategori Grammys Awards 2017. Beberapa persaingan sengit antara musisi kelas dunia diperkirakan bakal terjadi karena mereka merajai daftar nominasi.

www.bbc.com memprediksi persaingan terketat terjadi di tiga kategori karena dua biduanita keren sama-sama dinominasikan. Mereka adalah penembang "Hello" Adele dan ibu hamil nan seksi Beyonce. Keduanya bakal memperebutkan posisi puncak di tiga kategori utama: Album of the year, record of the year, dan song of the year.

Para pewarta hiburan memprediksi Beyonce mengungguli lewat album Lemonade sebagai album of the year. Sementara Adele akan meraih kategori lainnya.

Jika prediksi tadi benar, maka Beyonce sekaligus mencatatkan diri pertama kali meraih Grammy. Dua tahun lalu ia nyaris meraihnya, namun kategori itu disabet Beck melalui album Morning Phase.

Sahabat Beyonce, Kanye West semapat berkomentar nyinyir tentang kekalahan istri rapper Jay-Z tersebut. "Beck butuh diajari tata artistik dan seharusnya ia memberikan penghargaan itu untuk Beyonce terlebih dahulu," urai Kanye saat itu.