Di Cafe AKB48, Tora Sudiro Asyik Lantunkan Heavy Rotation

β€ͺAi lof yuuuu.. ai nid yuuu ai wan yuuu.... πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚β€¬ km 0 AKB48 πŸ’ͺ🏼πŸ’ͺ🏼πŸ’ͺ🏼 yess πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

A photo posted by Tora Sudiro (@t_orasudi_ro) on Feb 10, 2017 at 7:43pm PST