FOTO: Titi Rajo Bintang Berbagi Kebahagiaan di Hari Ulang Tahun

JAKARTA - Aktris sekaligus drummer, Titi Rajo Bintang pada Jumat 10 Februari 2017 kemarin diketahui telah genap berusia 36 tahun. Di hari ulang tahunnya, ibu dari Miyake Shakuntala ini nampaknya ingin berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kurang beruntung.



Hal tersebut diketahui lewat unggahannya di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, ia nampak sedang bercengkrama dengan nenek-nenek yang berada di sebuah panti jompo.



"Seneng bgt ulang thn ku hari ini bisa berbagi sama oma2 dan opa2 di panti jompo Melania rempoa. So lovely oma opa, cute n lucu2 bgt. Love them so much. Semoga selalu sehat dan bahagia..GBU always oma n opa," tulisnya pada keterangan foto.

A photo posted by Titi Rajo Bintang (@titirajobintang) on Feb 10, 2017 at 12:53am PST

Tidaknya mendatangi panti jompo, istri dari Adrianto Djokosoetono ini juga turut mendatangi sebuah panti asuhan. Ia pun mengaku senang karena di tahun ini, ia dapat berbagi kebahagiaan dengan orangtua yang berada di panti jompo serta adik-adik di panti asuhan.

"Sore ini ditutup dgn doa anak2 yatim. Terimakasih ya Allah masih bs berbagi sama mereka #bday #blessed," tulisnya lagi.