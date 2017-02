Pengalaman Sedih Faby Marcelia saat Anak Sakit

JAKARTA - Aktris pemeran Cucu dalam sinetron Dunia Terbalik, Faby Marcelia, mengaku bahwa ia sempat mengalami hal buruk saat sang anak, Gallardo Igneel Magnelo Narya jatuh sakit. Ia yang saat itu harus menjalani syuting terakhir di sebuah judul FTV, mengaku tidak diberi izin untuk datang siang, padahal sang putra harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut.



"Dia (Igneel) jarang sakit, tapi sekali pasti batuk pilek. Pengalaman sedih pernah juga waktu itu dia harus on the way rumah sakit dan itu aku harus nyelesain FTV terakhir," ungkap Faby kepada Okezone.



"Aku izin datang siang enggak dibolehin, dan ternyata di kabarin kalau harus masuk rumah sakit," sambungnya,



Tidak mendapatkan izin dari pihak produksi FTV tersebut jelas membuat istri dari Revand Narya ini menjadi sedih dan moody. Sepanjang dirinya menunggu giliran syuting, ia bahkan mengaku bahwa air matanya terus menerus mengalir.



Pasalnya ia mengaku khawatir dengan kondisi anak yang harus dirawat di rumah sakit. Belum lagi dirinya tidak bisa mendengar langsung alasan mengapa sang anak harus dilarikan ke rumah sakit hingga harus melakukan rawat inap.



"Aku di lokasi cuma bisa nangis saja. Habis ya gimana, namanya ibu, sudah mikirnya kenapa harus di rawat," paparnya.



"Lagipula saat itu bukan aku yang nemenin ke rumah sakit, aku jadi enggak bisa denger langsung dari dokter kenapa sama Igneel. Itu sih yang bikin ngenes," tandasnya.