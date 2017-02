Hal yang Harus Diketahui Jelang Grammy Awards 2017

LOS ANGELES – Ajang penghargaan musik tertinggi di Hollywood, Grammy Awards 2017, sudah tinggal menghitung jam. Acara ini sangat dinantikan untuk melihat siapa saja musisi yang bersinar selama tahun 2016 sampai awal tahun 2017.

Ada beberapa hal yang harus diketahui menjelang acara ini dimulai. Okezone telah merangkum tiga hal penting yang harus Anda ketahui sebelum menyaksikan acara yang akan dihelat di Staples Center, Los Angeles tersebut.

1. Siapa Pembawa Acaranya?

Nama James Corden terpilih untuk menjadi pembawa acara tahun ini. Pemilihan James sendiri tidak begitu mencengangkan mengingat kepiawaiannya dalam membawakan sebuah acara. Terlebih selera humor yang dimilikinya cukup besar sehingga dipastikan dapat membuat semua tamu undangan yang hadir tertawa saat menantikan nama-nama juara dibacakan.

2. Siapa Penyanyi yang Tampil?

Ada begitu banyak musisi besar yang telah diundang untuk tampil dan menghibur penonton pada ajang Grammys tahun ini. Meski demikian beberapa nama belum memberikan konfirmasi apakah akan tampil atau batal tampil. Katy Perry menjadi musisi yang paling dinantikan, tentu saja karena Grammy akan menjadi panggung comeback-nya setelah lama vakum dari dunia musik. Semua orang penasaran dengan penampilan baru kekasih Orlando Bloom ini saat membawakan lagu berjudul Chained To The Rhythm.

3. Persaingan Terbesar Tahun Ini

Adele dan Beyonce menjadi dua pesaing terbesar pada acara Grammy tahun ini. Keduanya akan melakukan head to head pada tiga kategroi utama, yakni Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year.

Banyak pengamat memprediksi bahwa Queen B akan mengalahkan Adele pada kategori Album of the Year. “Formation” dirasa lebih kuat secara komposisi dan lirik jika dibandingkan dengan album “25” milik Adele. Sementara di kategori Song of the Year, banyak prediksi mengatakan bahwa lagu Hello milik Adele akan mengalahkan lagu milik istri rapper Jay-Z tersebut.

Kita tunggu saja nanti, siapa yang akan lebih mendominasi pada Grammy Awards tahun ini. Apakah Adele? Atau Beyonce?