FOTO: Hyoyoung Akui Pernah Ancam Bacok Wajah Areum Eks 'T-ara'

제가 정말 많이 참았습니다 . 다른건 다 떠나서 제 지난사진 올려주신 아주 감사한 기자분. 꼭 곧 만납시다 . 모르겠네요 만일 이 글을 보고 계신다면 기자님 .. 힘내세요 ^^ 우리 모두 오늘도 아무일 없는듯 힘내십시다 !^^ 😀 I'm ok . 心配しないでね私いい 心配かけてすみません

