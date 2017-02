Aura Kasih Yakin Berbeda Prinsip Tak Lantas Saling Menyalahkan

Perjalanan spiritual masing2 manusia berbeda, dengan berbagai bentuk dan cara mereka .. kenapa dg hanya perbedaan prinsip semua harus saling menyalahkan.. manusia bersosialisasi disaat mereka masih hidup di dunia. Tapi beda hal nya dengan kematian, manusia akan jalan sendiri2. Dan itupun masih rahasia TUHAN.sama hal nya dengan ibadah, itu adalah urusan individu Ke TUHAN- NyA . Kenapa masi saja di permasalahkan. doa saya "semoga semua mahluk berbahagia"

