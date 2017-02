Tiga Aktor Korea yang Sukses Comeback Pasca Wajib Militer

SEOUL – Bukan rahasia lagi jika banyak selebriti Korea yang menunda tugas wajib militer (wamil) mereka hingga detik terakhir karena takut kehilangan popularitasnya. Tapi hal itu tidak berlaku bagi tiga aktor Korea ini yang sukses comeback paska menjalani tugas negara tersebut.

Tidak semua aktor yang pulang dari wamil kehilangan popularitas mereka dan harus mulai lagi dari awal membangun karier masing-masing. Ada beberapa aktor yang tercatat sukses comeback di proyek mereka baik di serial drama maupun film tak lama setelah wamil. Tiga aktor tersebut adalah:

1. Song Joong Ki

Dapat dikatakan jika Song Joong Ki adalah aktor Korea tersukses yang kembali ke layar kaca usai menjalani wamil. Mulai wamil Agustus 2013, nama Song Joong Ki langsung dielu-elukan saat keluar pada Mei 2015. Drama pertamanya usai wamil, Descendants of the Sun sukses besar di pasaran dan menjadikan Joong Ki sebagai aktor terpanas dan paling diburu.

Popularitas Joong Ki yang langsung melesat begitu ia keluar wamil tak lepas dari imej yang ditinggalkannya sebelum masuk barak militer. Sesaat sebelum wamil, nama Joong Ki sejatinya memang tengah naik daun di Korea karena aktingnya yang ciamik di film A Werewolf Boy dan drama Innocent Guy.

2. Jo In Sung



Sahabat Joong Ki ini juga termasuk dalam daftar aktor yang sukses comeback setelah menjalani wamil. Usai masuk wamil pada 2009 dan keluar pada 2011, Jo In Sung langsung pindah agensi dan mendapat tawaran untuk menjadi pemeran utama di That Winter, The Wind Blows.

Sama halnya dengan Joong Ki, di drama comeback usai wamilnya itu, Jo In Sung juga beradu akting dengan Song Hye Kyo. In Sung sendiri memang dikenal selektif dalam memilih proyek. Setelah That Winter, The Wind Blows, In Sung baru tercatat bermain 1 drama lain, yaitu It’s Okay, That’s Love (2014) dan film The King (2017).

Meski tak banyak bermain, tapi Jo In Sung termasuk dalam daftar aktor yang banyak diincar rumah produksi, sutradara, produser, maupun penulis skenario.

3. Yoo Seung Ho



Dibanding Song Joong Ki atau Jo In Sung, kelas Yoo Seung Ho mungkin sedikit berbeda. Meski begitu, aktor muda kelahiran 1993 ini sama-sama sukses melakukan comeback tepat setelah wamil.

Menjalani wamil pada 2013 ketika usianya masih 20 tahun, Seung Ho menyelesaikan kewajiban negaranya pada Desember 2014 dimana dia langsung mendapat tawaran untuk menjadi tokoh utama di serial Remember yang tayang pada 2015.

Sukses kembali mencuri perhatian pecinta drama lewat Remember, Seung Ho langsung banjir tawaran akting. Dia pun membintangi film The Magician (2015) dan Seondal (2016) serta drama kolosal Ruler: Master of the Mask yang akan tayang di paruh kedua 2017 ini.