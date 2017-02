FOTO: Jalani Pilates, Atiqah Hasiholan Akui Hamil Secara Alami

JAKARTA – Aktif menjalani program pilates, Atiqah Hasiholan memulai kebiasaan untuk tetap sehat demi menjaga kehamilannya hingga nanti melahirkan. Menurutnya, badan harus tetap fleksibel dalam menjalani periode penting tersebut. Ia pun rajin berolahraga sesuai tujuannya tersebut.

Kegiatan olahraga Atiqah pun telah dibeberkan Atiqah melalui Instagram di foto yang diunggahnya baru-baru ini. Olahraga pilates jadi pilihan utama istri Rio Dewanto tersebut untuk tetap sehat dan fleksibel. Namun ia tidak melakukannya di rumah, namun di sebuah gym di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

stay flexible in life - back in the studio again - @isometricps #pilates #pregnancy #20weekspregnant A photo posted by atiqah hasiholan (@atiqahhasiholan) on Feb 8, 2017 at 1:43am PST

“stay flexible in life - back in the studio again - @isometricps #pilates #pregnancy #20weekspregnant,” tulis Atiqah.

Dalam foto tersebut terlihat Atiqah yang tengah meregangkan otot tangan hingga pinggangnya. Sementara itu, ia mengaku ingin hamil alami, yaitu tidak menggunakan program apapun untuk membantunya proses kehamilannya.

Alasannya, Atiqah pernah menjalani program tersebut namun gagal mendapatkan keturunan. dirinya baru mendapatkan keturunan setelah kurang lebih tiga tahun menjalani pernikahan bersama Rio Dewanto.

“pernah coba promil tapi gagal. Sekarang hamil secara alami @noovii___,” balas Atiqah kepada seorang netizen di bagian komentar foto tersebut.