FOTO: Suami Kekeuh Cerai, Cathy Sharon ke Jepang

JAKARTA - Kisruh rumah tangga Cathy Sharon dan Eka Kusuma masih terus berlanjut. Meski Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak gugatan cerai yang diajukan pada 11 April 2016 lalu, Eka rupanya tetap bersikeras untuk meminta pisah dari Cathy.

Tak ingin berlarut-larut dalam masalah rumah tangga, Cathy Sharon baru-baru ini mengajak ketiga buah hatinya berlibur ke Negeri Sakura, Jepang. Hal ini diketahui dari beberapa foto yang diunggah Cathy di laman Instagram pribadinya.

Dalam salah satu foto, terlihat ketiga anak Cathy yaitu Carla, Anna, dan Jacob yang telah terbungkus mantel tebal untuk menghangatkan diri dari dinginnya cuaca di kawasan Hokkaido.

"All snuggled up in warm winter coats," tulis Cathy dalam caption.

Sementara dalam foto lainnya, Cathy memamerkan momen kebersamaan mereka kala tengah menyantap makan malam di salah satu restoran. "Dinner dates," bunyi tulisan Cathy dalam caption.

Menariknya, ada dua hal serupa yang dicantumkan Cathy Sharon dalam caption foto tersebut. Kendati tengah terlibat prahara, Cathy tetap menggunakan nama Kusuma dalam tagar #kusumasinjapan.

Hal ini langsung menuai respon positif dari netizen, yang langsung memuji ketegarannya dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya.

"Mama hebat @cathysharon. Semangat dan kuatlah terus di dalam Dia," ujar sang netizen.