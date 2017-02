FOTO: Melankolisnya Aura Kasih di Akun Instagram

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Aura Kasih saat ini diketahui sudah tidak lagi menjalin hubungan spesial dengan penyanyi berdarah Ambon, Glenn Freadly. Keretakan hubungan merekapun diketahui sudah dialami sejak beberapa bulan belakangan ini.

Ia bahkan diketahui sempat mengungkapkan kegalauannya dalam foto yang ia unggah di akun Instagramnya.

"Saya gagal memahami bentuk bahasamu. Seperti saya gagal membaca kata pamit dari matamu," unggah Aura Kasih dalam akun Instagramnya.

Tidak hanya satu foto yang di unggah pelantun Mari Bercinta ini dalam akun Instagram pribadinya.

Ia bahkan sempat mengunggah sebuah foto yang berisi tulisan, "Look for the answer inside your question,".