FOTO: Pipi Putri Chelsea Olivia Makin Bulat di Usia 5 Bulan

JAKARTA - Putri kandaung pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie, Nastusha Olive Alinskie saat ini diketahui sudah menginjak usia 5 bulan. Berat badan dari gadis kecil yang lahir pada 9 September 2016 ini juga terlihat semakin besar dan tumbuh menggemaskan dengan pipi yang membulat.



Dalam akun Instagram pribadinya, personil BBB ini juga nampak memajang foto dirinya bersama sang anak dengan wajh close up. Ia pun tak lupa mengucapkan selamat berusia 5 bulan untuk sang putri.



"My kesayangan. Happy 5 Months old Nastusha @nastusha.olivia.alinskie," tulis Chelsea pada keterangan foto.

A photo posted by Chelsea Olivia Wijaya (@chelseaoliviaa) on Feb 9, 2017 at 12:37am PST

Melihat unggah tersebut, para netizen nampak gemas dengan wajah lucu Nastusha. Bahkan sampai ada yang ingin sekali mencubit pipi gadis imut tersebut lantaran mirip dengan roti kukus."Hahaha iya pipinya itu lh0 hemsss gemes gemes gemes," tulis iqhe_shunn."Pipinya pengen cubit nastushaaaa," tulis anitha_adelitha."Ka @chelseaoliviaa itu pipi nastusha ko kyk roti kukus si...gemesssss," tulis emerendiana.y.