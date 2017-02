FOTO: Melly Goeslaw dan Syahrini Sindir Kemesraan Rossa & Afgan

JAKARTA - Kabar kedekatan antara Rossa dan Afgan memang sempat menjadi pembicaraan para netizen belakangan ini. Seringnya keduanya tampil bersama, bahkan menimbulkan isu hubungan spesial diantara mereka berdua.

Baru-baru ini, Rossa bahkan mengunggah foto dirinya bersama Afgan dan Sherina di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, pelantun Terima Kasih Cinta tersebut nampak merangkul mesra mantan istri Yoyo Padi yang terlihat menempelkan kepalanya di bahu milik Afgan.



"We love you Sher @sherinasinna .goodluck for the movie. Missing @hdstn in this picture," tulis Rossa pada keterangan foto.

A photo posted by Rossa (@itsrossa910) on Feb 9, 2017 at 5:57am PST

Tidak hanya netizen yang terlihat meledek pasangan ini. Bahkan Melly Goesla dan Syahrini juga hadir dan ikut mengomentari foto tersebut."Hmmmmmmm peyuk peyuk teyuuuus," tulis Melly Goeslaw."@itsrossa910 sudahlaahhh Hempasssss semua inieehhhh," tulis Syahrini.