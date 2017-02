FOTO: Sedih, Wonder Girls Akhirnya Rilis Single Terakhir Sebelum Bubar

Wonder Girls. (Foto: Soompi)

SEOUL – Melalui lagu terakhirnya berjudul Draw Me yang dirilis pada Jumat (10/02/2017), Wonder Girls resmi dinyatakan bubar. Berbeda dengan 2NE1, lagu terakhir Wonder Girls tersebut dikabarkan dirilis tanpa video klip.

Lagu yang telah dibeberkan cover single-nya tersebut disertai dengan ucapan salam perpisahan dari setiap member-nya yakni Yeeun (Yenny), Sunmi, dan Hyelim. Member lainnya yaitu Yubin diketahui tidak memiliki akun media sosial.

정말 정말 감사합니다..!! :) A photo posted by 원더걸스 혜림 (@wg_lim) on Feb 9, 2017 at 7:20am PST

“Sangat-sangat terima kasih..!! ” tulis Hyelim.

Hyelim diketahui akan melanjutkan kontrak kerja bersama dengan JYP Entertainment, sama dengan Yubin.

Sementara itu, dua personel lainnya, Yenny dan Sunmi, tidak melanjutkan kontrak dan akan berpisah dengan JYP Entertainment. Keduanya juga sekaligus memberikan caption yang panjang di foto yang diunggah masing-masing di Instagram, Jumat (10/02/2017).

“Terima kasih #WonderFul moments. Terima kasih kepada WonderFul seluruh dunia. Meski belum pernah bertemu kalian, aku ingin berterima kasih kepada masing-masing telah menjadi sangat WonderFul untuk kami,” tulis Sunmi.

Seperti sudah diketahuio publik, Sunmi sejatinya pernah merilis album EP berjudul Full Moon di bawah naungan JYP Entertainment.

“Malam ini jam 12, single terakhir Draw Me akan diungkap…! Terimakasih telah menunggu. Aku minta maaf hanya ini yang dapat kami lakukan untuk ulang tahun ke-10 Wonder Girls. Aku minta maaf tak bisa mengatakan apa-apa. Sekali lagi, terima kasih untuk semua yang mencintai Wonder Girls. #그려줘 #DRAWME 2/10 00AM tonight,” tulis Yenny.

Leader grup Wonder Girls ini diketahui pernah merilis mini album solo berjudul Me? dan dikenal juga dengan nama Yeeun dan Hatfelt.

Tentunya, kepergian mereka juga dilepas oleh pentolan JYP Entertainment, Park Jin-young. CEO sekaligus artis yang akrab disapa JYP ini mengucapkan pesan terakhir untuk Wonder Girls.

“Gadis-gadis muda yang cantik dan spesial…tulus, rajin, polos, bijak…mulai dengan lagu buatanku tetapi berakhir di puncak dengan lagu yang mereka buat… ini langkah berikutnya, halaman baru dalam hidup kalian tapi jangan takut. Selama kalian tetap menjadi diri sendiri dunia akan tahu seberapa spesialnya kalian ,” tulis JYP.