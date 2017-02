Rumah Bradley Cooper Jadi Saksi Bisu Terciptanya Duet Metallica-Lady Gaga

LOS ANGELES – Beberapa hari lalu, Metallica mengumumkan akan berduet dengan Lady Gaga di panggung Grammy Awards 2017. Ternyata, semua itu berawal dari perbincangan sang Mother Monster dengan Lars Ulrich di rumah Bradley Cooper.

Nyatanya rumah milik Bradley Cooper menjadi saksi bisu soal aksi yang paling dinantikan di Grammy Awards tahun ini adalah duet antara Lady Gaga dan band thrash metal Metallica. “Saya di rumah Bradley Cooper bersama Lars Ulrich dan kami berdua ngobrol,” ujar Gaga seperti dikutip Sindonews dari Bang Showbiz.

Lady Gaga mungkin tak menyangka jika pertemuannya dengan drummer Metallica di rumah Bradley Cooper akan memberinya kesempatan untuk berduet dengan band legendaris itu. Kolaborasi ini akan terjadi di perhelatan pada Minggu 12 Februarti 2017 waktu Los Angeles atau Senin 13 Februari 2017 waktu Indonesia.

Namun, Lady Gaga enggan membocorkan seperti apakah penampilan duet pertamanya dengan band beranggotakan empat orang tersebut. Ladu Gaga hanya menuturkan bahwa dia baru saja menyaksikan penampilan Metallica.

“Saya baru saja nonton konser Metallica. Dan, saya bisa katakan, orang-orang ini tampil lebih baik ketimbang penampilan yang pernah mereka berikan sebelumnya,” katanya.

Sebelumnya, Metallica mengatakan mereka akan memberikan penampilan yang unik di Grammy Awards. Tapi, mereka tidak mengemukakan detilnya.

Seperti diketahui publik, Metallica masuk nominasi Grammy 2017 untuk kategori Best Rock Song dengan lagu Hardwire dari album terbaru mereka, Hardwire… To Self Destruct. Sementara, Gaga tidak masuk nominasi karena album terakhirnya, Joanne, tidak memenuhi persyaratan karena tidak dirilis pada 1 Oktober 2015—30 September 2016.