Dramatis, Deretan Lukisan Karya Seni Terpidana Hukuman Mati (2)

JAKARTA - Tahanan hukuman mati di AS kadang hidup bertahun-tahun dalam isolasi dan seni mereka adalah penyambung terhadap dunia luar. Seperti halnya Myuran Sukumaran yang mencoba melukis untuk mengekspresikan diri, dan kini lukisannya sedang dipamerkan di Sydney, Australia.

Sebagian besar karya seni dari para tahanan hukuman mati menunjukkan keinginan untuk berada di dunia luar; hewan, pemandangan, ruang terbuka, penawar bagi penahanan soliter yang dijalani oleh sebagian besar tahanan hukuman mati selama 23 jam per harinya.

Dilansir BBC Indonesia, Kamis (9/2/2017), namun beberapa karya seni yang menjadi terobosan mengambil pendekatan berbeda, karya-karya itu menunjukkan bagaimana senimannya menghadapi nasib dan pikiran mereka. Seni dan aktivisme sering berhubungan dan karya seni dari para tahanan hukuman mati berbicara akan isu sosial politik yang sensitif.

Misalnya, Kenneth Reams kini tengah menanti eksekusi di Arkansas akan perannya dalan penembakan pembunuhan Gary Turner pada 1993 — meski masih dalam perdebatan apakah Reams, yang saat itu berusia 18 tahun, benar penembak dalam insiden tersebut.

Selama 23 tahun sebagai tahanan hukuman mati, Reams menjadi seniman yang prolifik dan juga penyair. Setiap karyanya merespons isu atau kasus hukuman mati secara spesifik. Gambar-gambar serta lukisannya menunjukkan jeruji penjara yang tebal, tali gantungan, peluru dan kursi listrik.

Pada November 2014, Reams menulis pada seorang pendukungnya tentang rencananya menggunakan seni sebagai cara untuk memberi pemahaman pada masyarakat tentang hukuman mati di Amerika "dengan cara yang segar dan baru".

"Saya dikurung di sel kecil, hampir 24 jam setiap harinya, dan ada dunia besar di luar kotak kecil saya. Namun, dari kotak kecil saya ini, saya akan mempengaruhi dunia dengan karya saya jika saya diberi cukup waktu," tulisnya.

Kehabisan waktu di Dalam Jeruji Besi

Kembali lagi ke kasus Myuran Sukumaran, dalam pameran karyanya di Sydney, koleksi yang berjudul 72 Hours memenuhi satu tembok galeri. Dalam penahanannya selama 10 tahun di Indonesia, dia sedang menggunakan semua kesempatannya untuk mengajukan banding atau peninjauan ulang.

Pada 5 Maret 2015, Sukumaran dipindahkan dari penjara Kerobokan ke Nusa Kambangan, 'pulau eksekusi'. Pada 25 April 2015, pemerintah Indonesia memberikan pemberitahuan eksekusi 72 jam. Dia terus-terusan melukis sampai detik-detik terakhir kematiannya.

Jumlah serta kualitas lukisan yang dihasilkan Sukumaran dalam tiga hari terakhir kehidupannya menunjukkan perlawanan yang gelisah.

Quilty mengatakan, "Saya rasa dia ingin menyampaikan pesan terakhir yang mendesak; untuk menghasilkan sesuatu di hadapan (Presiden Joko Widodo) dan pemerintah Indonesia yang mengatakan bahwa 'Saya hidup dan saya adalah manusia."

Judul-judul dari 12 lukisan dalam koleksi itu menunjukkan luapan emosi: 72 Hours Just Started atau 72 Jam Baru Dimulai, Time is Ticking atau Waktu terus Berjalan, dan Falling Apart atau Hancur.

Potret dirinya makin membuat orang tidak nyaman untuk melihat, semakin dia menampilkan gambar kaki dan lengan yang terbelenggu dan terdistorsi.

Menurut Quilty, gambaran badan seperti itu meniru gaya pelukis Inggris-Irlandia Francis Bacon yang lukisannya saat itu tengah dipelajari oleh Sukumaran. Namun komposisi Sukumaran yang kacau juga menunjukkan seorang pria yang terikat oleh kanvasnya, atau mungkin ingin mengecilkan diri sampai bisa kembali ke dalam rahim.

Apapun, perbedaan dari gaya melukisnya seperti biasa pada 72 jam terakhir hidup Sukumaran menunjukan optimisme dan ambisi yang khas, yang selalu ditunjukkan sejak dia pertama melukis pada 2013.

"Saya tak pernah melihat seseorang yang berkembang seperti Myuran, dia bekerja sangat keras waktu itu, tapi dalam 72 jam terakhir, dia menciptakan karya-karya ini," kata Quilty.

Dalam telepon terakhirnya pada mentornya, Sukumaran mengatakan pada Quilty bahwa dia sudah membuat karya-karya terbaiknya dalam tiga hari terakhir hidupnya dan mengatakan, "Bayangkan jika saya punya beberapa tahun lagi?"