Peringati HPN 2017, Glenn Fredly: Pers Partner Terbaik

JAKARTA - Berbicara soal Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari 2017, Glenn Fredly punya pandangan yang menyejukan. Kekasih Aura Kasih itu menuturkan bahwa pers adalah partner terbaik dalam menuntun kariernya hingga menanjak sampai seperti ini.

"Media jadi partner terbaik. Gua dibesarkan karena peran media. Saat gua jadi musisi dan berkembang sampai sekarang peranan media punya andil besar," ungkapnya saat dijumpai di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).

Glenn berharap dengan semakin berkembangnya teknologi, para insan pers dapat memberikan berita yang berfokus dengan konten. Ia pun menginginkan para pewarta tidak hanya mengembangkan judul yang menarik tapi isinya pun demikian.

"Yang penting isi bukan judul. Idealisme pers ini akan penting. Sekarang value is everything." imbuhnya.

Bicara pers yang sekarang, Glenn juga punya pandangan yang berbeda. Ia menyadari tantangan yang dihadapi para Jurnalisme sedikit lebih sulit. Pasalnya era digital semakin marak terjadi untuk saat ini pers dituntut semakin berkembang.

"Dasar jurnalis keberimbangan gimana menyuguhkan info yang enggak berpihak. Pers hari ini yang ada di era digital tantangan jurnalism penting dalam base data. Itu bisa menjadi kekuatan setiap media itu sendiri," tutupnya.