Atiqah Hasiholan Hamil, Rio Dewanto Makin Romantis, Nih Buktinya

Lagu ini adalah orginal soundtrack dari film @bukaan8 yang tanggal 23 februari ini akan tayang. Lagu ini saya coba nyanyikan untuk istri saya @atiqahhasiholan dan anak saya yang masih di dalam kandungan. 20 minggu sekarang umur dia. Singkat cerita, pertama kali saya tau kabar istri saya hamil ketika itu saya lagi berada di Jepang bersama 3 sahabat saya @anggasasongko @chicco.jerikho @anggiakharisma dan Angkasa Rigel untuk pemutaran film Filosofi kopi di Tokyo Int film festival. Rasa senang, terharu, excited semua bener-bener campur aduk. Karena akhirnya saya akan melewati satu fase dalam hidup yang belom pernah saya alami sebelumnya. Mereka lah orang yg pertama saya ceritakan tentang berita bahagia ini. Dan sekarang mereka sedang menjalani promo film terbarunya @bukaan8 yang bercerita tentang proses kelahiran pasangan suami istri muda. Angga pernah bilang "cibai, lo harus nonton lagi once anak lo udah lahir nanti" ..."i will Ngga".and i wish u guys nothing but the best ...congrats untuk semua cast dan crew yang udah membuat film heart warming, dan lovable seperti @bukaan8 ini... ga sabar buat nonton film nyaaa... Covering OST @bukaan8 @payungteduhofficial - teruntuk anakku dan istriku @atiqahhasiholan #coverostbukaan8 #udahmaubukaan8 #bukaan8 #23februari2017

