Kondisi Terkini Chrissy Teigen Pasca Tabrak Lari

LOS ANGELES – Peristiwa nahas dialami oleh Chrissy Teigen. Istri John Legend tersebut menjadi korban tabrak lari pada Selasa 7 Februari 2017 kemarin. Lantas, bagaimana keadaan Teigen?

Untungnya, Teigen tak mengalami luka serius sedikit pun. Ibu satu anak itu mengumumkan jika dia selamat dan kondisinya baik-baik saja.

“Ditabrak oleh orang gila yang ngebut saat sedang belok dan dia kabur tapi polisi ada di sana. Polisi yang bicara ke E! Sepertinya. Bukan masalah besar. Aku baik-baik saja,” tulis Teigen mengabarkan di Twitter.

Got hit by a speeding loon while turning and he fled but cops were right there. Cops who talk to E!, apparently. Not a big deal. I'm good!