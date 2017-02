John Legend Rilis Jadwal Tur Amerika Utara, Darkness and Light

JAKARTA – Setelah merilis soundtrack film Beauty and the Beast bersama dengan Ariana Grande, John Legend tengah bersiap menjalani tahun yang sibuk dengan jadwal tur panjangnya di Amerika Utara bertajuk Darkness and Light.

Tur tersebut akan dimulai pada 12 Mei di Bayfront Park Amphitheater, Miami dan berakhir di ESSENCE Festival, New Orleans pada 30 Juni. Bergabung dengan penyanyi dan penulis lagu Gallant, perjalanan tur ini akan mengunjungi beberapa kota besar termasuk Nashville, Los Angeles, Atlanta, dan Saint Louis.

Dilansir Sindonews, Kamis (9/2/2017), tiket pre-sale telah tersedia sejak 7 Februari, sementara tiket masuk mulai dijual pada Jumat, 10 Februari.

Album kelima Legend, Darkness and Light sejatinya sudah dirilis pada Desember 2016 dan berada di urutan 14 chart Billboard 200. Album ini menawarkan penampilan dari beberapa musisi tamu seperti Chance the Rapper, Brittany Howard, dan Miguel.

Sementara itu, dilansir Aceshowbiz, John Legend baru-baru ini terlibat sebagai eksekutif produser dan berakting sebagai Keith di film pemenang Golden Globe, La La Land. Pelantun All of Me itu juga telah memproduksi film berjudul Southside with You yang bercerita seputar kencan pertama Barack dan Michele Obama.