Bikin Sedih, Tarra Budiman Kenang Olga Syahputra

Hari ini..jika dia masih bersama kita,mungkin sudah menjadi hari bahagianya bersama keluarga,kerabat,sahabat dan penggemarnya.. selama 34thn dia hidup membahagiakan keluarga, memperlihatkan kepada kita bahwa lucunya dunia ini dan riangnya suasana jika mendengar tawa candanya.. happy birthday mimi Olga. πŸ™πŸ»πŸ™πŸ»πŸ™πŸ» #happybirthdaymimi #08021983

A photo posted by Tarrabudiman (@tarrabudiman) on Feb 7, 2017 at 10:21pm PST