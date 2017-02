Nyekar ke Makam Olga, Jessica Iskandar: Selamat Hari Lahir Kesayanganku

Selamat hari lahir kesayanganku, Kak Olga almarhum. Doaku selalu untukmu bahagia di tempat terbaik disisi Tuhan. Doakan kami selalu, para keluarga, sahabat dan oljesslover selalu sehat dan bahagia di dunia ini. Canda tawamu selalu hidup dihatiku. Terima kasih untuk semua kenangan, kebahagiaan dan pembelajaran. Mengenalmu merupakan sebuah kebanggaan. @inijedar

