FOTO: Kabar Gembira, So Ji Sub Bakal Fan Meeting di Indonesia

So Ji Sub (Foto: Soompi)

JAKARTA – Pencinta drama Korea di Indonesia, terutama penggemar So Ji Sub harus mulai giat menabung. Pasalnya, aktor 39 tahun tersebut akan datang ke Tanah Air untuk menyapa penggemarnya dalam rangkaian fan meeting.

Kabar bahagia kedatangan So Ji Sub ke Indonesia itu disampaikan oleh promotor Mecimapro. Selasa 7 Februari 2017, Mecimapro mengumumkan jika bintang Battleship Island tersebut akan datang ke Indonesia pada April tahun ini.

[ANNOUNCEMENT] So Ji Sub Fanmeeting - Twenty : The Moment in Jakarta - The Official Seat Plan #SJSinJKT pic.twitter.com/2B8Y94hfVg

“(Pengumuman) So Ji Sub Fanmeeting – Twenty: The Moment in Jakarta, 7 April 2017 pukul 19.30 WIB di Kasablanka Hall Jakarta #SJSinJKT,” tulis Mecimapro di akun Twitternya.

Tiket untuk fan meeting ini dibagi menjadi empat kategori, yakni Yellow, Green, Pink, dan Blue. Tiket termurah dijual dengan harga Rp850 ribu untuk kategori Yellow, sementara termahal Rp2.550.000 di Blue.

Untuk yang belum terlalu familiar dengan So Ji Sub, dia adalah tokoh utama di drama Oh My Venus yang cukup hits di 2015-2016 lalu bersama Shin Min Ah.

Pada 2004 silam, So Ji Sub pernah syuting di Bali untuk drama Something Happened in Bali.