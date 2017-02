Mendiang Olga Syahputra Ulang Tahun, Jupe: Gemessss Kangen

JAKARTA- Tepat hari ini, Olga Syahputra haul. Julia Perez menjadi salah satu sahabat Olga yang menuliskan kenangannya terhadap sang komedian.

Melalui instagram, artis yang akrab disapa Jupe itu mengunggah foto kolase bersama Olga Syahputra. Selain mengungkapkan kerinduannya terhadap Olga, Jupe juga curhat soal kondisinya yang sudah membaik saat ini.

β€œMiss u so much @olgasyahputra89 ... gemessss kangen.. *cubittt pipik* Happy besdayyy mak... emm oh ya.. Jupe Sekarang Uda Lebih baik ..,” tulisnya, Rabu (8/2/2017).

Tak hanya itu, Jupe juga menulis kenangan Olga semasa hidup. Menurutnya, Olga adalah sosok yang tak tergantikan baik sebagai sahabat maupun seorang entertainer.

β€œSemua kangen yoga.. tidak ada satupun yg lupa sama emak.... πŸ’‹ Emang juara.. pendobrak rating... belum tergantikan ❀️#birtdayboy #olgasaputra #,” tutupnya.