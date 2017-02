FOTO: Yaelah, Raisa Dicibir karena Dinilai Lebih Cantik dari Pengantin

JAKARTA - Gaun manggung penyanyi Raisa baru-baru ini sempat dicibir para netizen. Pasalnya, pelantun tembang Kali Kedua itu mengenakan gaun lebar berwarna putih kecokelatan ala Princess Disney saat tampil di sebuah acara pernikahan selebgram, Rachel Vennya.

Raisa dianggap sengaja menyaingi busana gaun mempelai wanita. Pasalnya, pada saat itu Rachel juga mengenakan gaun berwarna putih terang yang bentuknya hampir mirip seperti milik Raisa.

Karena dihujat tiada henti Rachel akhirnya angkat suara. Wanita baru menikah itu rupanya tak masalah Raisa menyaingi gaun pengantinnya di hari spesialnya itu. Rachel menilai wajar kostum kekasih Hamish Daud itu karena konsep yang diusung pada pernikahan memang bertema Fairy Tale.

"By the way banyak yang bilang kak Raisa jahat karena berusaha menyaingi aku (gausah berusaha jg sudah tersaingi sih), aku sendiri merasa sangat dihargai dengan bajunya yg cantik, aku pengen pengisi acara aku dia, karena aku tau dia (menurutku dan kebanyakan orang) adalah Princess nya Indonesia," katanya bijak di Instagram, Selasa 7 Februari 2017.

Ia menambahkan bahwa team Raisa sudah menginformasikan perihal busana yang akan dipakainya saat perform di acaranya nanti. Rachel sendiri merasa tidak keberatan akan hal tersebut.

"Team Kak Raisa pun sudah info tentang baju yang akan dikenakan kak Raisa dan aku menyutujuinya, bahkan bridesmaids aku jg bajunya aku bikin kayak princess, groomsmen dan pengisi acara pun pakai ala2 kerajaan, she can wear everything she likes to my wedding," tandasnya.