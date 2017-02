FOTO: Aura Kasih Galau, Ada Apa Ya?

JAKARTA – Aura Kasih tiba-tiba memasang kata-kata galau di Instagram. Tentunya, foto-foto tersebut membuat netizen yang membaca foto tersebut bingung. Ada apa di balik foto tersebut?

Sayangnya, Aura juga tidak ingin netizen banyak menebak. Di dua foto kutipan yang diunggah Selasa (07/02/2017) tersebut, salah satu foto rupanya ditutup untuk komentar. Sementara itu, Aura Kasih juga tidak memberi keterangan apa-apa di foto yang lain.

“Look for the answer inside your question,” papar Aura Kasih di foto pertama tersebut. Dibuka untuk komentar, netizen pun mempertanyakan mengapa Aura Kasih galau. Ada juga yang meminta Aura Kasih bersabar apapun masalahnya.

Foto kedua yang diunggah Aura Kasih justru semakin membuat penasaran. Di foto kutipan tersebut, tertulis,”Saya gagal memahami bentuk bahasamu. Seperti saya gagal membaca kata pamit dari matamu.”

Kontan, kutipan tersebut diduga ada hubungannya dengan Aura Kasih dan Glenn Fredly yang memang sering naik turun. Terakhir, Aura Kasih diketahui tengah menggarap sebuah single baru dan tidak melibatkan Glenn sama sekali. Bahkan, Aura Kasih tidak menyebut nama Glenn ketika ditanya tentang penggarapan single terbaru tersebut.

"Aku punya management sendiri, jadi aku sama management saja," pungkasnya.