Film Indonesia Paling Ditunggu di 2017

JAKARTA – Setelah sempat lesu, dunia film Indonesia kembali bergeliat beberapa tahun belakangan. Banyak film bagus yang rilis sepanjang tahun dan telah dinanti-nantikan penayangannya di bioskop oleh pecinta film.

Nah, berikut ini adalah beberapa film yang ditunggu perilisannya di 2017. Mereka adalah:

1. Chrisye

Sesuai namanya, film Chrisye mengangkat kisah tentang kehidupan pribadi almarhum Chrisye yang belum diketahui oleh publik. Film ini mengajak masyarakat Indonesia melihat sosok Chrisye bukan sebagai musisi, melainkan seorang family man. Vino G Bastian dipercaya untuk memerankan karakter Chrisye dalam film yang diproduksi oleh MNC Pictures ini. Rencananya, film arahan Rizal Mantovani tersebut akan tayang September 2017.

2. Meet Me After Sunset

Dari genre teen romantic, ada film Meet Me After Sunset dari MNC Pictures. Sesuai genrenya, film arahan sutradara Danial Rifki ini bercerita tentang cinta segitiga tiga remaja, yaitu Vino, Gadis, dan Bagas. Vino sudah jatuh cinta pada Gadis sejak mereka masih kecil, sementara Bagas merasakan kekuatan cinta pada pandangan pertama sejak pertama kali melihat Gadis. Meski belum ada tanggal pastinya, film yang dibintangi Agatha Chelsea, Billy Davidson, dan Maxime Bouttier ini dijadwalkan tayang pertengahan 2017.

3. Men Are From Mars, Women Are From Where?

Satu film lagi yang patut dinantikan dari MNC Pictures di 2017 ini adalah Men Are From Mars, Women Are From Where? Sesuai judulnya, film ini memperlihatkan perbedaan yang sering kali dihadapi perempuan dan laki-laki, mulai dari segi fisik, sikap, hingga perilaku. Film yang mempertemukan Ge Pamungkas dan Pamela Bowie ini akan dimulai dari rencana keduanya untuk mengabadikan perjalanan cinta mereka sebelum menikah dengan membuat VLOG. Tak disangka, pembuatan VLOG itu malah menyadarkan mereka pada besarnya perbedaan di antara mereka hingga Ge dan Pamela memilih untuk break. Yang spesial, film ini akan ada dalam dua versi, yakni versi Mars dan versi Venus.